В Беларуси сельхозпроизводство в январе-мае снизилось

В январе-мае 2025 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 9,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99% к уровню января-мая 2024 г.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 9,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99% к уровню соответствующего периода предыдущего года. Снижение темпа производства обусловлено более поздними сроками начала заготовки кормов из трав в текущем году.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 751,1 тыс. тонн, молока – 3788 тыс. тонн, яиц получено 1601,1 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,3%, яиц – 89,9%.

На 1 июня 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 1,9 млн голов.