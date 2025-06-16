ПИИ в развивающиеся экономики в 2023 году обновили минимум за 18 лет

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развивающиеся страны, который считается ключевым фактором экономического роста и повышения уровня жизни, сократился до самого низкого уровня с 2005 года на фоне увеличения числа торговых барьеров в мире. Об этом говорится в опубликованном в понедельник новом исследовании Всемирного банка.

«То, что мы видим, является результатом государственной политики. Не случайно, что прямые иностранные инвестиции падают до новых минимумов одновременно с рекордно высоким государственным долгом», – сказал Индермит Гилл, главный экономист и старший вице-президент Группы Всемирного банка.

Он пояснил, что в последние годы правительства были заняты созданием барьеров для инвестиций и торговли, когда они должны были их устранять.

Так, по итогам 2023 года – последнего, за который были собраны все актуальные данные для анализа – развивающиеся страны получили всего $435 млрд прямых иностранных инвестиций. Это самый низкий уровень с 2005 года. В то же время тенденция к снижению ПИИ наблюдается и в развитых странах.

Более того, эти данные не учитывают последние изменения в установлении новых торговых барьеров администрацией США и реакцию на эти действия в глобальном масштабе.

В связи с этим с 30 июня по 3 июля представители правительств, международных институтов, организаций и частного сектора встретятся в Севилье (Испания) для обсуждения путей мобилизации финансирования для достижения ключевых целей развития. Всемирный банк планирует представить там анализ политики, необходимой для достижения таких целей на фоне замедления экономического роста, рекордного роста государственного долга и сокращения бюджетов иностранной помощи.

В этой политике ключевым шагом должно стать ослабление инвестиционных ограничений, подчеркнули во Всемирном банке. Это потребует смелых внутренних реформ для улучшения делового климата и прочного глобального сотрудничества для оживления трансграничных инвестиций».