Рост промпроизводства в Китае в мае замедлился до 5,8%

Промышленное производство в Китае в мае увеличилось на 5,8% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Это минимальные темпы повышения с ноября 2024 года.

В прошлом месяце добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности выросла на 6,2% в годовом исчислении. При этом добавленная стоимость в секторах производства оборудования и высокотехнологичного производства выросла на 9% и 8,6% соответственно.

Согласно данным, в январе-мае этого года добавленная стоимость продукции крупных промышленных предприятий Китая выросла на 6,3% в годовом исчислении.

Показатель добавленной стоимости в промышленности используется для измерения активности крупных предприятий, годовой доход от основной хозяйственной деятельности каждого из которых составляет не менее 20 млн юаней (около $2,79 млн).