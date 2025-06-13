В Армении планируют построить фабрику ИИ стоимостью $500 млн

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает проект строительства фабрики искусственного интеллекта крупнейшей и важнейшей технологической инвестицией в стране. Об этом в четверг он написал в своем микроблоге в социальной сети.

"FirebirdCloudAI -- крупнейшая и важнейшая технологическая инвестиция, "звездные врата" Армении. Идея возникла, когда Дженсен Хуанг (основатель и генеральный директор NVIDIA – прим.) посетил Ереван в 2023 году. Сегодня она становится реальностью. Фабрика искусственного интеллекта, оснащенная тысячами графических процессоров Blackwell, будет стимулировать инновации по всей Армении", -- написал премьер.

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян 12 июня заявил, что в стране планируется строительство крупной фабрики искусственного интеллекта с инвестициями в размере $500 млн. Министр отметил, что это совместный проект компаний Firebird и NVIDIA, а также правительства Армении.

На заседании правительства Пашинян заявил, что предложил партнерам рассмотреть возможность реализации этой инвестиционной программы на территории создаваемого в стране Академгородка.