В Беларуси утвердили план подготовки к предстоящему отопительному сезону

Постановлением Совмина № 317 от 10 июня 2025 года утвержден комплекс мер по подготовке к отопительному сезону 2025/2026 года.

Согласно документу, до 1 июля 2025 года республиканские органы госуправления, подведомственные правительству организации, областные исполнительные комитеты и Минский горисполком должны разработать детальные планы мероприятий. Их реализация запланирована на период до 20 сентября 2025 года.

Документ устанавливает ключевые объемы работ, необходимых для подготовки к отопительному сезону.

Предусматривается замена и строительство тепловых сетей: предприятия электроэнергетики, входящие в состав ГПО "Белэнерго", и организации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) должны модернизировать инфраструктуру.

Ставится задача создать запасы топлива – топочного мазута и древесного топлива (сырья) для обеспечения бесперебойной работы теплоэнергетических систем. К 1 октября 2025 года ЖКХ должны сформировать их достаточные резервы.

Помимо этого, топливоснабжающим организациям коммунальной формы собственности рекомендовано приобрести необходимые объемы торфяных брикетов у входящих в состав ГПО "Белтопгаз" предприятий.

Документ определяет перечень котельных, у которых повышен расход топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии. В 2025 году в этих котельных планируется завершение работ по оптимизации режимов функционирования, а также модернизация основного и вспомогательного оборудования.

Министерствам и ведомствам также поставлена задача провести необходимые мероприятия для подготовки к работе в предстоящий осенне-зимний период.