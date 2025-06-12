Последнее обновление: 12.06.2025 17:21

Уралкалий подписал контракт на поставку хлоркалия в Китай по цене $346 за тонну

Уралкалий подписал контракт с переговорным консорциумом китайских импортеров на поставку хлористого калия до конца 2025 года по цене $346 за тонну. Об этом сообщила компания.

"Компания первой среди производителей подписала соглашение с переговорным консорциумом китайских импортеров на поставку хлористого калия до конца 2025 года. Цена поставляемых в Китай калийных удобрений составляет $346 за тонну на условиях поставки в порт покупателя", - говорится в сообщении.

При этом объемы поставок не уточняются.



<Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование