Последнее обновление: 12.06.2025 17:21

Восемь белорусских рыбхозов получат субсидии из республиканского бюджета

Восемь белорусских рыбхозов в 2025-2028 годах получат субсидии из республиканского бюджета. Об этом говорится в постановлении Совмина № 324 от 10 июня 2025 года.

Согласно документу, субсидии предоставляются на уплату процентов по кредитам, выданным в 2025 году на срок до трех лет на покупку комбикормов для рыбы и для погашения задолженности за комбикорма. Размер субсидии составит половину ставки рефинансирования Нацбанка.

При этом субсидии не распространяются на просроченные долги.

В список получателей включены восемь рыбхозов: «Лахва», «Селец», «Волма», «Грицево», «Красная Слобода», «Новинки», «Солы», форелевое хозяйство «Лохва».

Постановление вступает в силу после публикации.



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