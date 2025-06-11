Кыргызстан к 2030 году планирует увеличить ВВП до $30 млрд

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров утвердил Национальную программу развития страны до 2030 года, сообщает его пресс-служба.

"Мною подписан указ об утверждении основополагающего документа страны - Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, который станет путеводителем к становлению сильной и процветающей республики", - заявил Жапаров в своем обращении к соотечественникам.

По его словам, в рамках программы установлены амбициозные целевые ориентиры к 2030 году: увеличение ВВП до не менее $30 млрд, повышение ВВП на душу населения до $4,5 тыс., обеспечение среднегодового темпа реального роста экономики на уровне не менее 8%, вхождение Кыргызстана в топ-30 стран по достижению Целей устойчивого развития, улучшение позиции страны в рейтинге по индексу человеческого развития как минимум на 10 позиций.

"Задачи, заложенные в программе, подчинены одной цели - обеспечить гражданам достойную, безопасную и перспективную жизнь, в которой повышение благосостояния занимает центральное место. Новый курс до 2030 года основывается на глубоком анализе конкурентных преимуществ Кыргызской Республики, глобальных трендов и национальных приоритетов", - отметил Жапаров.