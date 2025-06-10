Правительственная делегация отправилась в Ливан продвигать белорусскую продукцию на Ближнем Востоке

Правительственная делегация во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем отправилась в Ливан продвигать белорусскую продукцию на Ближнем Востоке.

Как сообщает пресс-служба правительства, стороны обсудят способы и пути укрепления двустороннего сотрудничества по ряду направлений. Так, взаимные интересы есть в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, а также создания инфраструктуры, в том числе логистической.

Кроме того, ожидается, что стороны обменяются мнениями по международным темам и "сверят часы на парламентском треке".

Это второй визит белорусской делегации в Ливан с начала года.

"Отношения с этой страной развиваются планомерно и на перспективу. Ливан может стать плацдармом для развития и продвижения белорусской продукции на Ближнем Востоке", - рассчитывают в правительстве.