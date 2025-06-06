Продажи новых легковых автомобилей в Беларуси снизились в мае на 13,5%

В Беларуси прослеживается тенденция увеличения падения продаж новых легковых автомобилей.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), в мае 2025 года в республике было продано 3415 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Таким образом, по сравнению с апрелем падение объемов рынка составило 13,5%.

Это связано с изменениями в условиях кредитования, объясняют в БАА.

«Лидером по продаже авто в мае традиционно стал бренд Belgee/Geely, на втором месте расположился бренд LADA. Продажи электромобилей остаются на стабильном уровне и составляют 13% от числа общих продаж по рынку», - прокомментировал гендиректор СОАО «Минск-Лада», член правления БАА Александр Стельмах.

В то же время, если сравнивать итоги первых пяти месяцев 2025 года с аналогичным периодом 2024 года, то увеличение дилерских продаж составляет 29%.

«Следовательно, несмотря на краткосрочное снижение общего объема продаж новых автомобилей в мае, в долгосрочном периоде рынок демонстрирует рост», - сказал Александр Стельмах.