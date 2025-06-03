В Беларуси урожай картофеля в этом году планируют увеличить до 1 млн тонн

Урожай картофеля в Беларуси в этом году планируется на уровне 1 млн тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов.

"С учетом фермеров, которые занимаются выращиванием картофеля, мы планируем получить в этом году около 1 млн тонн картофеля (рост на 28% к уровню прошлого года). В прошлом году мы вырастили порядка 780 тыс. тонн картофеля. Потребности нашей страны - это 78-90 тыс. тонн картофеля в год. Остальное мы экспортируем", - сказал Горлов, которого цитируют СМИ .

В этом году белорусские аграрии высадили картофель на площади 21 тыс. га, отметил министр.

По его словам, в ближайшие недели будет начат сбор раннего картофеля, который высаживался в апреле. "Погода внесла небольшие коррективы. Из-за заморозков вегетация велась не такими темпами, как физиологически должно было быть", - сказал он.

Министр также отметил, что "картофеля, моркови, лука, капусты у нас будет достаточное количество". "Единственный вопрос только по плодовым культурам из-за заморозков - это яблоки. В июне будем смотреть, какой урожай планируется получить в этом году, и будем принимать решение о том, нужно ли дополнительно завозить продукты питания", - сказал Горлов.