Искусственный интеллект создал лекарство от неизлечимой болезни легких

Созданный искусственным интеллектом препарат показал признаки эффективности в лечении тяжелого заболевания легких. Об этом сообщила биотехнологическая компания Insilico Medicine.

По информации стартапа, это первый случай, когда «сгенерированное» средство прошло промежуточную стадию клинических испытаний, пишет Bloomberg.

Препарат под названием рентозертиб (rentosertib) способствовал улучшению функции легких у небольшой группы пациентов с идиопатическим легочным фиброзом — заболеванием, при котором рубцевание легких затрудняет дыхание. Анализ биомаркеров показал, что он работает в точности по задумке ИИ — сокращает белок, который якобы связан с заболеванием.

«Это один из самых впечатляющих результатов, когда-либо достигнутых в лечении легочных заболеваний», - прокомментировал главный исполнительный директор Insilico Алекс Жаворонков.

Insilico Medicine разрабатывает план более масштабных испытаний для подтверждения эффекта рентозертиба. Компания намерена получить отзывы от регуляторов и потенциальных фармацевтических партнеров.

Данные послужат фундаментом для 30 с лишним программ Insilico и помогут усовершенствовать модель искусственного интеллекта, отметил Жаворонков.

Исследование проводилось 12 недель. В нем принимал участие 71 пациент — все из Китая. У некоторых ухудшилось состояние, другие столкнулись с проблемами с печенью.

По мнению Жаворонкова, побочные эффекты можно контролировать, а препарат является «достаточно безопасным».

Напомним, в марте Google представила открытые ИИ-модели для поиска новых лекарств.