Последнее обновление: 03.06.2025 18:00

Беларусь обеспечена собственным картофелем и готова экспортировать его в РФ - министр

Беларусь полностью закрывает свою потребность в картофеле и готова экспортировать необходимые объемы в РФ. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов в рамках 35-й международной специализированной выставки "БЕЛАГРО-2025".

"У нас самый лучший и вкусный картофель. Мы чувствуем наш рынок и видим, что потребности растут. В этом году мы планируем получить более миллиона тонн картофеля", - сказал чиновник.

Он заверил, что его хватит "и для внутреннего потребления - потребность страны составляет 90 тыс. тонн - и для реализации его в РФ".

В прошлом году в Беларуси вырастили 780 тыс. тонн картофеля, добавил министр.



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