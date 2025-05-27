Азербайджану предлагают отменить дорожный сбор для белорусских перевозчиков

Беларусь предлагает отменить дорожный сбор в отношении белорусских перевозчиков на территории Азербайджана. Об этом заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина.

По его словам, это необходимо для дальнейшего развития транспортного коридора Север-Юг. Ранее Беларусь уже предлагала азербайджанской стороне рассмотреть возможность отмены разрешительной системы на все виды автомобильных перевозок.

"Следующим шагом предлагаем рассмотреть отмену дорожного сбора в отношении белорусских перевозчиков на территории Азербайджана. Республикой Беларусь еще в 2019 году отменен сбор за проезд автотранспортных средств иностранных государств по дорогам общего пользования. Полагаю, что выравнивание условий взимания дорожного сбора между двумя странами позволит нарастить грузопоток через территорию Азербайджанской Республики", - сказал Сергей Дубина, которого цитирует БелТА.

Он считает, что взаимные усилия стран по развитию международного транспортного коридора Север - Юг позволят решить стоящие вопросы, создать задел для плодотворного сотрудничества по увеличению грузопотока и в конечном итоге обеспечить рост экономик стран-участниц.

Сергей Дубина сообщил о том, что развиваются мультимодальные перевозки грузов. В рамках международного транспортного коридора Север-Юг белорусской стороной по западной ветке коридора организована отправка двух контейнерных поездов в Китай по маршруту Беларусь-Россия-Азербайджан, далее автомобильным транспортом по территории Ирана с погрузкой на морское судно в порту Бендер-Аббас.

Впервые в текущем году организована перевозка по восточной ветке коридора Север-Юг контейнерных поездов по маршруту Беларусь-Россия-Казахстан-Туркменистан-Иран и далее морским транспортом в Китай.