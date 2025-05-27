Беларусь сейчас поставляет калийные удобрения в Китай, Вьетнам и Иран

Белорусские калийные удобрения поставляются через российские порты Балтики и Каспия в Китай, Вьетнам и Иран. Об этом рассказала исполняющая обязанности заместителя главного инженера по технологии ОАО «Беларуськалий» Наталия Санько в интервью госгазете «Рэспубліка».

«Мы быстро переориентировали грузопотоки и изменили транспортно-логистические схемы доставки экспортной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня поставляем свою продукцию через морские порты Балтийского и Каспийского морей. Кроме того, экспортируем удобрения железнодорожным транспортом в Китай и Вьетнам, а также Иран через Россию и Азербайджан», - сказала Наталия Санько.

По ее словам, сама упаковка, в которой отгружается продукция, тоже изменилась. Вид новой тары не требует специально оборудованных портов для отгрузки.

«Теперь калийные удобрения фасуются в мягкую тару весом от 500 килограммов, грузятся в морские контейнеры навалом. Как результат — за первый квартал этого года мы нарастили объемы отгрузки и вышли на уровень досанкционного периода», - поведала Санько.

В 2024 году на экспорт реализовано 87,4% проданной продукции. Производственные мощности были загружены на 77,8%.