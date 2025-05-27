Безработица в Польше снизилась в апреле до 5,2% на фоне роста розничных продаж

В апреле уровень безработицы в Польше снизился до 5,2%, что на 0,1% ниже, чем в марте. Об этом сообщает Главное статистическое управление Польши (GUS).

Количество зарегистрированных безработных составило 802 700 человек по сравнению с 829 900 месяцем ранее.

Кроме того, заметно сократилось число новых зарегистрированных безработных: в апреле — 91 500 человек против 102 100 в марте.

Одновременно с этим польская экономика демонстрирует признаки восстановления. По данным GUS, продажи в розничной торговле (в постоянных ценах) выросли в апреле 2025 года на 7,6% по сравнению с апрелем 2024 года.

«Это результат, значительно превышающий рыночные ожидания. Ожидался рост на уровне 3%, но мы получили более чем в два раза больший результат. Пока сложно с уверенностью объяснить столь сильное отклонение от прогноза», - отметил директор департамента экономического анализа Santander Bank Polska Петр Бельский.

По его мнению, частично всплеск продаж мог быть связан с разницей в сроках Пасхи, которая в этом году пришлась на март, а не апрель, как годом ранее. Однако, как добавил Бельский, этот фактор был учтен в прогнозах, что делает итог еще более неожиданным.

В целом, апрельские показатели указывают на оживление как на рынке труда, так и в потребительском секторе — два ключевых фактора устойчивого экономического роста.