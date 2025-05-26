Эксперимент Беларуси и России по применению навигационных пломб продлен до 1 июля 2026 года

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 23 мая в Москве принял решение продлить эксперимент Беларуси и России по применению навигационных пломб.

Как сообщает ЕЭК, эксперимент проводится в отношении лесоматериалов и продуктов деревообработки, помещенных под таможенную процедуру экспорта в Беларуси и убывающих с территории России.

Цель эксперимента - протестировать применение навигационных пломб при перевозках товаров по территориям двух стран.

Изначально его планировалось завершить до 1 июля, но по инициативе белорусской стороны срок продлен на 1 год.

Применение навигационных пломб позволит оптимизировать логистику, упростить и ускорить процедуру доставки грузов получателю.