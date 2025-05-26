Дом Беларуси открылся в Ливии

Дом Беларуси открылся в Бенгази (Ливия). Об этом сообщила пресс-служба правительства Беларуси.

"Дом Беларуси будет местом притяжения субъектов хозяйствования, бизнес-кругов, где будет возможность проведения встреч, обсуждения конкретных контрактов и их заключения", - прокомментировал вице-премьер Виктор Каранкевич, который принял участие в церемонии его открытия.

Стороны намерены развивать сотрудничество по многим направлениям. Углубить сотрудничество договорились и по линии парламентов.

Белорусская делегация также ознакомилась с ливийскими объектами здравоохранения. Ливия максимально заинтересована в сотрудничестве - от подготовки кадров до поставки лекарств.

Кроме того, ливийской стороне были подарены автобусы МАЗ, которые уже прибыли в пункт назначения и готовы к использованию.

"Если они хорошо себя зарекомендуют, быть может, по улицам Бенгази будет курсировать еще больше белорусской техники", - надеются в пресс-службе.

О том, что делегация Беларуси во главе с Виктором Каранкевичем прибыла в Ливию, пресс-служба правительства сообщила 24 апреля.

Власти Беларуси рассчитывают договориться с ливийской стороной не только о поставках продовольствия и техники, но и о создании совместных проектов в сфере образования и медицины. Утверждается, что Ливия заинтересована в белорусских технологиях.