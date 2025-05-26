Трамп отложил 50-процентные тарифы на европейские товары до 9 июля

Президент США Дональд Трамп согласился отложить введение 50-процентного тарифа на торговлю с Евросоюзом до 9 июля. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Сегодня мне позвонила Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, с просьбой перенести срок введения 50-процентного тарифа на торговлю с Европейским союзом с 1 июня. Я согласился на продление — до 9 июля 2025 года — мне было приятно это сделать», - сказал Трамп.

Трамп считает необходимым ввести 50% пошлины на импорт товаров из Евросоюза, он обвиняет Брюссель в несправедливой торговой политике по отношению к США.