Аргентина ужесточит миграционное законодательство.

Как сообщила пресс-служба президента страны Хавьера Милея, текст декрета о миграционной реформе будет опубликован в ближайшие дни.

Между тем из официального заявления правительства страны следует, что граждане других стран в случае рождения у них в Аргентине ребенка больше не будут автоматически получать постоянный вид на жительство в стране. (Это правило, действовавшее до сих пор, называется "правом земли").

Теперь таким иностранцам будут по умолчанию выдавать только временный вид на жительство, а для получения постоянного им нужно будет доказать достаточный для проживания доход и отсутствие судимости. При этом ПМЖ будут аннулировать, если его обладатель не находится на территории страны более года. Обладатели ВНЖ смогут выезжать из страны не более чем на полгода.

Претендовать на гражданство теперь смогут только прожившие в Аргентине безвыездно не менее двух лет. Аргентинский паспорт смогут получить и те, кто инвестирует в национальную экономику "существенную денежную сумму" - каков именно минимальный порог, пока неизвестно.

Кроме того, "ни один осужденный иностранец не сможет въехать в страну", говорится в разъяснении правительства Аргентины. "Те, кто совершает преступления на нашей территории, вне зависимости от тяжести приговора будут депортированы. Также будут учитываться правонарушения, за которые предусмотрено наказание сроком менее пяти лет, и которые ранее не являлись основанием для отказа во въезде или для депортации", - указывается далее.

Для нерезидентов страны перестанет быть доступна аргентинская государственная медицина. За все, кроме срочной госпитализации и спасения жизни, им нужно будет платить. При въезде в Аргентину обяжут предъявить медицинскую страховку. Госуниверситеты смогут устанавливать отдельную плату для студентов-иностранцев, начальное и среднее образование останется бесплатным.