Последнее обновление: 13.06.2025 18:07

Еще одна американская компания стала жертвой упадка кабельного телевидения

Paramount Global уволит 3,5% работников, а это несколько сотен рабочих мест, поскольку медиа и развлекательная компания продолжает переживать спад в линейном телевидении. Об этом пишет Los Angeles Times.

Работников уже уведомили об этом письмом. Отделы, которые пострадали от сокращений, не разглашаются.

"Кроме упадка линейного телевидения, компания также ссылается на "динамичную макроэкономическую среду" и постоянный приоритет инвестиций в потоковое вещание как на основание для этих увольнений", - отмечает издание.

Los Angeles Times обращает внимание, что Paramount - не единственная из нескольких студий в Голливуде, которые сокращают штаты.

На прошлой неделе Walt Disney Co. объявила об увольнении нескольких сотен работников в США и за рубежом, ссылаясь на упадок линейного телевидения. И это произошло всего через три месяца после того, как компания сократила 200 работников, в том числе на ABC News и в развлекательных сетях, принадлежащих Disney.

На прошлой неделе Warner Bros. Discovery также уволила сотрудников своих кабельных телеканалов, сократив несколько десятков должностей. Компания заявила, что разделится на две отдельные фирмы - одна будет включать киностудию, телевизионное производство, студии HBO и HBO Max, и DC Studios, а другая - кабельные каналы (CNN и TNT), а также европейские эфирные сети.



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