В Беларуси выявили завышенные цены и просроченные товары в банях

За апрель-июнь 2025 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) совместно с облисполкомами проверило более 90 банных комплексов, общественных бань и саун по всей стране.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, в результате выявлены нарушения в 55% объектов.

Наиболее характерные – несоответствие требованиям законодательства в части предоставления информации о бытовых услугах, реализация товаров с истекшим сроком годности.

Кроме того, установлены случаи неправомерного завышения тарифов:

Так, в общественной бане города Ветки с потребителей брали плату за помывку одного человека выше установленного предела — вместо допустимых 4,50 рубля просили 5,50 рубля.

В бане ООО «Корона Трейд» (Витебск) тарифы превышали установленные нормы почти в два раза: за 2 часа посещения просили 16 рублей вместо разрешенных 8 рублей, а за душевые услуги — 11 рублей вместо 7,5 рубля.

В отношении нарушителей уже приняты меры: выданы предписания об устранении нарушений и приведении тарифов в соответствие с законодательством.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.