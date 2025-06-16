Последнее обновление: 16.06.2025 14:44

Вьетнам легализовал цифровые активы

Национальное собрание Вьетнама 14 июня одобрило закон об индустрии цифровых технологий, который устанавливает регулирующий надзор за отраслью. Об этом сообщают местные СМИ.

Закон разделяет цифровые активы на две категории: виртуальные и криптовалютные.

Виртуальные активы — форма цифровых активов, используемых для обмена или инвестирования. Они не включают ценные бумаги, цифровые аналоги фиатной валюты или другие финансовые инструменты, определенные в соответствии с законодательством.

Криптовалютные активы — цифровые активы, которые используют технологию шифрования для проверки транзакций и права собственности. Как и виртуальные активы, они явно исключают ценные бумаги, цифровую фиатную валюту и другие финансовые активы в рамках существующих правовых рамок.

Положения документа вступят в силу с 1 января 2026 года. Они будут способствовать «цифровой трансформации, открывая путь устойчивому росту отечественных технологических предприятий, их глубокой интеграции в мировой рынок и созданию новых позиций Вьетнама на мировой арене».

Теперь правительству поручено разработать конкретные условия ведения бизнеса и механизмы надзора за этими направлением рынка.

Документ также предусматривает меры кибербезопасности и противодействия отмыванию денег, соответствующие международным стандартам.

Помимо криптовалют, новые нормы свидетельствуют о стремлении Вьетнама стать центром цифровых технологий.

Закон направлен на увеличение доли отечественного производства в сфере ИИ, полупроводников и инфраструктуры посредством принятия стратегических мер и адресной политики поддержки. Предприятиям с иностранными инвестициями предлагается передавать технологии и сотрудничать с местными компаниями. В рамках стимулов им предоставят снижение подоходного налога на несколько лет.

«Благодаря этому шагу Вьетнам стал первой страной в мире, принявшей отдельный закон, специально посвященный индустрии цифровых технологий», - заявило правительство Вьетнама.

В октябре 2024 года правительство Вьетнама приняло Национальную стратегию по применению и развитию технологии блокчейн на ближайшие пять лет.



<Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование