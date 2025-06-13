Последнее обновление: 13.06.2025 17:11

Евросоюз продлил меры временной защиты для украинцев до 2027 года

Евросоюз продлил временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2027 года.

"Продление срока до марта 2027 года является сигналом для перемещенных лиц из Украины о том, что им не нужно подавать заявления о предоставлении убежища", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Европейского совета.

Европейские страны также обсуждают "рекомендацию Совета о подготовке к скоординированному переходу от временной защиты". Это может означать смену правового статуса украинцев, попавших под временную защиту, либо создание условий для их постепенного возвращения на родину.

Временная защита распространяется на украинцев с марта 2022 года. Она позволяет им не подавать индивидуальные заявления о предоставлении защиты в странах-членах ЕС, что снижает нагрузку на соответствующие национальные системы.



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