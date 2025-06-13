Последнее обновление: 13.06.2025 17:11

Депутаты во втором чтении приняли законопроект по вопросам исполнительного производства

На заседании второй сессии Палаты представителей Нацсобрания восьмого созыва во втором чтении принят законопроект по вопросам исполнительного производства, которым вносятся изменения в ряд законодательных актов.

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, теперь в перечень исполнительных документов будут включены документы, признанные таковыми на основании международных договоров Беларуси и международно-правовых актов, которые содержат обязательства республики, предусматривающие исполнение на территории страны исполнительных документов иных государств и наднациональных органов.

К таким документа, например, относятся решения коллегии Евразийской экономической комиссии о наложении штрафов, исполнительные надписи нотариусов иностранных государств), а также постановления прокуроров о взыскании процессуальных издержек.

Проект закрепляет возможность ведения исполнительного производства в упрощенном порядке. Это позволит исполнять исполнительные документы с суммой требования до 20 базовых величин без проверки имущественного положения должника и применения к нему принудительных мер ограничительного характера (например, арест имущества, ограничение определенных прав), а также будет стимулировать должника к погашению задолженности в полном объеме в течение 2 месяцев после возбуждения исполнительного производства.

Предусматривается отнесение к компетенции судебного исполнителя полномочия по временному ограничению должника — гражданина в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх (в настоящее время такая мера принимается судом), а также закрепление возможности принятия меры в виде временного ограничения права на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами в отношении должностных лиц должника — юридического лица (сейчас такая мера принимается только в отношении должника — физического лица).

Также расширяется использование информационных технологий в исполнительном производстве.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность изменить сведения о должнике или взыскателе одновременно с возбуждением исполнительного производства, сокращение перечня оснований, при наличии которых судебный исполнитель обязан приостановить исполнительное производство, и уточнение сведений, которые могут направляться участникам исполнительного производства посредством различных средств связи.

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