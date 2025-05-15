Последнее обновление: 15.05.2025 17:53

На Могилевщине вскрыли очередную коррупционную схему в сфере мясопереработки

Сотрудники УБЭП Могилевщины вскрыли коррупционную схему в сфере мясопереработки. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Согласно информации, заместитель директора по торговле одного из предприятий Костюковичей на протяжении полугода, используя свои должностные полномочия, лоббировала интересы частной коммерческой структуры. Она организовывала поставки мясной продукции КРС данной фирме в приоритетном порядке.

Оперативники задержали женщину с поличным после получения взятки в размере 12 тысяч рублей. Устанавливаются иные эпизоды ее предприимчивой деятельности.

Следователями возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.

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