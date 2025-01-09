В Беларуси ожидаются новые громкие дела по коррупции.

Как сообщил генпрокурор Андрей Швед, под статью о взятках попал директор предприятия лесной отрасли на Могилевщине.

«В начале этого года прокуратурой возбуждено несколько уголовных дел в отношении руководителя могилевского предприятия лесной отрасли, который на протяжении нескольких лет получал взятки в общей сумме не менее 300 тысяч рублей», - рассказал Швед, которого цитируют СМИ.

Он также анонсировал новые громкие уголовные дела коррупционной направленности.

«В ближайшее время будут реализованы ряд других материалов коррупционной направленности», - отметил он.

Напомним, в январе 2023 года Минский городской суд огласил приговор экс-министру лесного хозяйства Виталию Дрожже за взяточничество. Его дали 7,5 года лишения свободы, но по амнистии год сократили, то есть в итоге вышло 6,5 года заключения.

Его обвинили в том, что он в 2020 году из корыстных побуждений договорился с учредителем и директором компании из Германии о получении взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Речь идет о приобретении у инвестора сушильных комплексов, полной и своевременной оплате. Дрожжа в полном объеме признал вину в получении взятки в размере $30 тысяч.