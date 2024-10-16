Последнее обновление: 16.10.2024 16:57

В Генпрокуратуре Беларуси назвали наиболее коррупционные сферы в экономике

В Генпрокуратуре Беларуси назвали наиболее коррупционные сферы в экономике.

Как сообщил старший прокурор по особым поручениям управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Беларуси Артем Игнатенко, наиболее подверженными коррупционному проникновению являются сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля и государственное управление.

«Сегодня мы можем констатировать: почти каждое второе коррупционное преступление в Беларуси – это взяточничество. Более 70% случаев подкупа выявляются в закупочной деятельности, исполнении договоров и оказании иного покровительства коммерческим структурам», - с казал чиновник.

В прошлом и этом году пресечена незаконная деятельность 27 должностных лиц, занимавших ответственное положение в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, банковском секторе и государственном управлении.

По результатам прокурорских проверок начато уголовное преследование коррупционеров по 254 фактам злоупотреблений.

«Только в текущем году органами прокуратуры проведено 565 проверок исполнения антикоррупционного законодательства. В связи с допущенными нарушениями к ответственности привлечено более двух тысяч руководителей и специалистов, в профилактических целях 216 лиц официально предупреждены о недопустимости правонарушений», - сообщили в Генпрокуратуре.

Среди привлеченных за коррупцию чиновников - бывший заместитель министра транспорта и коммуникаций, заместитель министра энергетики, бывший министр сельского хозяйства, первый заместитель председателя Брестского облисполкома, гендиректор Лидсельмаш, гендиректор МАПИД, заместитель генерального директора МТЗ.

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