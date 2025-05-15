Последнее обновление: 15.05.2025 10:55

Польша строит первые морские ветрофермы на Балтике

Категории: Польша ВИЭ

Строительство первых польских ферм ветроэлектростанций на Балтике идет по плану. Об этом сообщил глава Польской ассоциации ветроэнергетики Януш Гайовецки.

Морская ветроэнергетика должна стать одним из столпов ускорения энергетической трансформации в Польше, а её доля в энергетической системе страны будет составлять более 50%.

«В этом году ферма ветроэлектростанций находится уже на продвинутом этапе строительства, принадлежащем Orlen Group и канадской компании Nordland-Power. Первые сооружения уже стоят в Балтийском море. Также установочные порты, которые будут обслуживать морские ветряные электростанции в будущем, в ближайшие недели станут доступными для коммерциализации», - отметил Януш Гайовецки, которого цитируют польские СМИ.

Глава Польской ассоциации ветроэнергетики напомнил, что в морской ветроэнергетике очень активно участвует Группа PGE — крупнейшая энергетическая компания в Польше, занимающаяся производством, распределением и продажей электроэнергии.

На следующей неделе, в городе Леба, Поморское воеводство, откроется оперативно-сервисная база ветряной электростанции Baltic Power. Это проект, реализуемый совместно ORLEN Group и Northland Power.



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