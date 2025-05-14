Tesla возобновляет импорт китайских запчастей после торгового перемирия Трампа

Компания Илона Маска, Tesla готовится возобновить поставки компонентов из Китая в США в конце мая. Это стало возможным после достижения договоренностей между Вашингтоном и Пекином об отмене большинства пошлин. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, ситуация еще может измениться, поскольку "администрация Трампа остается непредсказуемой".

В апреле Tesla приостановила поставки после того, как президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%. Это поставило под угрозу запуск массового производства двух новых моделей - Cybercab и Semi.

Опытное производство запланировано на октябрь, а серийное - на 2026 год. Cybercab будут производить в Техасе, а электрогрузовик Semi - в Неваде.

Компания также пытается получить разрешение на запуск роботакси без руля и педалей. Их стоимость Tesla обещает удержать ниже 30 000 долл.

Гендиректор Tesla Илон Маск ранее заявил: "Я настаивал на снижении тарифов перед Трампом, но решение в конечном итоге остается за президентом США".

Финансовый директор Вайбхав Танеджа добавил, что пошлины вредят инвестициям.

"Tesla вынуждена завозить оборудование из-за пределов США, в частности из Китая, чтобы расширить внутреннее производство", - сказал он.