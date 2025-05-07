На границе Беларуси с Польшей в очереди на выезд стоят более 1,4 тысячи легковушек. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10:00 въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) ожидают 1435 легковых автомобилей. За прошедшие сутки сопредельная сторона выполнила норму по пропуску авто из Беларуси на 40%. Также в очереди находятся 15 автобусов», - говорится в сообщении.

Что касается грузовиков, то контрольные службы ЕС оформили 37% фур от нормы за сутки, утверждает ГПК.

Самый загруженный маршрут на въезд в Евросоюз проходит через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) — 330 фур. За сутки сопредельная сторона пропустила 33% грузовых автомобилей от нормы.

Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — пропущено лишь 14% транспорта. В Шальчининкае (Бенякони) оформили 41% грузовиков.

На польском направлении перед Кукурыками (Козловичи) скопилось 273 грузовых автомобиля. В Польшу проследовал 61% транспорта от нормы.