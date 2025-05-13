Венгрия замораживает часть бюджетных расходов из-за рекордного дефицита

Дефицит бюджета Венгрии в апреле достиг рекордного уровня из-за того, что выплаты по процентам превысили рост налоговых поступлений. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Министерства экономики Венгрии, за первые четыре месяца 2025 года дефицит бюджета составил более 2,9 триллиона форинтов ($8 млрд) – это худший показатель за этот период.

При этом только за апрель 2025 года дефицит венгерского бюджета составил 376 миллиардов форинтов.

"Были значительно заморожены расходы бюджета, что доказывает способность фискальной политики быстро реагировать", – заявил венгерским СМИ государственный секретарь Министерства экономики Корнел Кисгергель.

При этом он не уточнил, какие именно расходы были заморожены.

Кисгергель в то же время опроверг, что венгерское правительство ослабит фискальную политику в связи с предстоящими парламентскими выборами 2026 года.

Правительство Венгрии заложило экономический рост в 2025 году на уровне 2,5%, но в первом квартале ВВП страны, наоборот, сократился.

Правительство венгерского премьера Виктора Орбана ранее уже повысило целевые показатели дефицита на 2025 и 2026 годы, что ухудшило кредитный рейтинг страны.

В марте власти Венгрии были вынуждены ограничить цены на некоторые продукты питания.