Власти Китая отменили запрет на прием поставок самолетов Boeing

Китайские власти отменили запрет на прием поставок самолетов американской Boeing Co. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

О том, что поставки можно возобновить, китайские чиновники начали сообщать местным перевозчикам и органам власти на этой неделе. По словам одного из источников, авиакомпаниям предоставили возможность самим определить сроки и условия поставок.

Запрет на поставки был введен около месяца назад. От некоторых самолетов китайские заказчики отказались, продукцию вернули в США.

Boeing заявлял, что готов найти других покупателей на ожидавшие поставку в Китай воздушные суда. Интерес к новым лайнерам 737 Max проявляли компании из Малайзии и Саудовской Аравии.

На этот год запланированы поставки в КНР около 50 самолетов Boeing.