В Болгарии отклонили инициативу президента о референдуме по введению евро

В Болгарии отклонили инициативу президента Румена Радева о проведении референдума по вопросу введения в обращение евро. Об этом сообщает Bloomberg.

Радев подал запрос в понедельник, заявив, что референдум о переходе к евро необходим в связи с отсутствием консенсуса в обществе по вопросу о том, следует ли Болгарии принять евро и когда это следует сделать.

Спикер болгарского парламента Наталья Киселова отклонила предложение, заявив, что оно нарушает конституцию Болгарии, а также ряд договоров Европейского Союза.

Болгария в течение многих лет стремится вступить в еврозону. Положительная оценка доклада о сближении с еврозоной, который Европейский центральный банк и Европейская комиссия должны представить в следующем месяце, может открыть Болгарии путь к введению евро уже в январе.

Однако этот вопрос вызвал раскол внутри страны. Многие граждане опасаются, что смена валюты может привести к росту инфляции.

Против изменения выступили также антисистемные и националистические силы, в частности пророссийская партия страны "Возрождение".

В частности, партия также предлагала референдум по вопросу внедрения евро, однако эта инициатива была отклонена в прошлом году Конституционным судом страны на том основании, что этот вопрос уже решен договором о членстве Болгарии в ЕС.

Страна планировала ввести евро с 1 января 2024 года, но помешала политическая нестабильность, которая продолжается до сих пор.

Между тем в Чехии Министерство финансов и Национальный банк рекомендовали правительству не устанавливать дату введения в стране евро – общей европейской валюты.