Евразийский экономический форум пройдет 26-27 июня в Минске

Евразийский экономический форум пройдет 26-27 июня в Минском международном выставочном центре. Об этом говорится в постановлении Совмина № 256 от 8 мая 2025 года.

Согласно документу, распорядителем выделяемых на организацию форума бюджетных средств определено Министерство иностранных дел.

Оператором форума и получателем бюджетных средств является информационное республиканское унитарное предприятие «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен».

«Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением форума, осуществить за счет средств бюджета Евразийского экономического союза, средств, предусмотренных в республиканском бюджете Министерству иностранных дел на финансирование прочих вопросов, связанных с международной деятельностью, а также иных источников…», - говорится в постановлении.

Национальному центру маркетинга и конъюнктуры цен разрешено применять процедуру закупки из одного источника для организации и проведения форума.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.