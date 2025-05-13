Белорусские таможенники пресекли ввоз красной рыбы и креветок "непонятного происхождения"

Сотрудники Оперативной и Гродненской региональной таможен пресекли схему незаконного ввоза группой лиц по предварительному сговору на территорию Евразийского экономического союза из Европейского союза красной рыбы и креветок "непонятного происхождения".

Как сообщает ГТК, организовали ввоз продукции по поддельным ветеринарным сертификатам Королевства Дании ряд белорусских субъектов хозяйствования. С этой целью они привлекали перевозчиков прибалтийских республик.

"Установлено более 130 преступных поставок таких товаров. Оперативной таможней возбужден ряд уголовных дел в отношении группы лиц, действовавшей по предварительному сговору, по ст. «Контрабанда» Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемыми признано 12 граждан Беларуси и Литвы. Максимальное наказание, которое преступники могут понести, - лишение свободы на срок до 10 лет", - информирует ГТК.

Таможенники также наложили арест на имущество подозреваемых (автомобили и валюту) общей стоимостью более 800 тыс. рублей.

Кроме того, Гродненской региональной и Оперативной таможнями по фактам представления недействительных документов при ввозе красной рыбы и креветок на общую сумму порядка 42 млн рублей к административной ответственности привлечено более 40 перевозчиков Литвы и Эстонии. Арестовано имущество в счет обеспечения уплаты штрафов не менее 4 млн рублей.