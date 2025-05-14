Транзит казахстанской нефти через Азербайджан достиг 3 млн тонн

Объем транзита казахстанской нефти через Азербайджан достиг 3 миллионов тонн. Об этом сообщает FinFly со ссылкой на ООО SOCAR Midstream Operations (дочернее предприятие государственной нефтяной компании Азербайджана).

"Танкер "Актау", доставивший 3-миллионную тонну, отправился 12 мая из порта Актау и прибыл на Саңгачальский 13 мая”, - говорится в сообщении.

"Первая партия нефти из месторождения "Тенгиз" была доставлена в Баку 23 марта 2023 года, а первая партия нефти с месторождения "Кашаган" - 27 января 2025 года", - говорится в информации SOCAR Midstream Operations.

Казахстанская нефть транспортируется через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан в порт Джейхан, откуда отправляется на мировые рынки.