В Беларуси цены на промпродукцию с начала года выросли на 4,4%

Индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2025 г. по сравнению с мартом 2025 г. составил 100,7%, с декабрем 2024 г. – 104,4%, из него на инвестиционные товары – 100,7% и 101,7% соответственно, промежуточные товары – 100,6% и 105,1%, потребительские товары – 100,8% и 103,3% соответственно.

Как сообщает Белстат, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2025 г. по сравнению с мартом 2025 г. составил 100,7%, с декабрем 2024 г. – 102,5%, в том числе в растениеводстве – 103,5% и 104,6% соответственно, животноводстве – 100,1% и 102% соответственно.

Индекс цен в строительстве в апреле 2025 г. по сравнению с мартом 2025 г. составил 102,6%, с декабрем 2024 г. – 101,7%, в том числе на строительно-монтажные работы – 104% и 104,9% соответственно, машины и оборудование – 99,4% и 96,5%, прочие работы и затраты – 108,3% и 104,7% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в апреле 2025 г. по сравнению с мартом 2025 г. составил 104,4%, с декабрем 2024 г. – 105,3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в апреле 2025 г. по сравнению с мартом 2025 г. составил 100,3%, с декабрем 2024 г. – 100,5%.