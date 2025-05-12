Fitch подтвердило рейтинг Латвии на уровне "A-"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне "A-", сохранив "стабильный" прогноз. Об этом говорится в сообщении агентства.

В качестве важнейших факторов, поддерживающих кредитный рейтинг Латвии на этом уровне, агентство называет надежную экономическую политику, поддерживаемую членством в Европейском союзе и зоне евро, сохраняющийся низкий уровень государственного долга и расходов на его обслуживание по сравнению с другими странами с аналогичным рейтингом, а также умеренный уровень задолженности частного сектора.

В числе факторов, которые могут привести к снижению прогноза до "негативного" Fitch указало усиление геополитических рисков, что может отрицательно повлиять на рост экономики, а также состояние государственных финансов.

По прогнозам Fitch, прирост ВВП Латвии в этом году составит 1,2% (в 2024 году экономика выросла на 0,4%). Это произойдет благодаря привлечению средств из фондов ЕС, реализации крупных оборонных проектов и более благоприятным условиям финансирования, что будет способствовать росту инвестиций. Также ожидается улучшение показателей частного потребления. В 2026 году Fitch прогнозирует рост ВВП страны на 2,4%.

Инфляция, которая в прошлом году составила 1,3%, в этом году может ускориться до 2,9%, а в следующем - замедлиться до 2,3%.

Согласно оценке рейтингового агентства, банковский сектор Латвии по-прежнему остается стабильным.