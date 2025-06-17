ЕС оштрафовал Грецию почти на €400 млн за злоупотребление аграрными фондами

Европейская комиссия приняла решение оштрафовать Грецию на €392,2 млн из-за системных нарушений в сфере управления сельскохозяйственными субсидиями ЕС в 2016-2023 годах. Об этом говорится в публикации Politico.

Как отмечается, греческая сторона не обеспечила должный контроль за выплатами, допуская финансирование без достаточных проверок или выездных инспекций.

Санкция стала следствием масштабного скандала с аграрным мошенничеством, который сейчас расследует Европейская прокуратура (EPPO).

Согласно данным следствия, десятки граждан Греции получали средства за несуществующие сельскохозяйственные работы или на участки, которыми не владели и которые не арендовали. Это лишило настоящих фермеров причитающейся им финансовой поддержки.

В мае правительство Греции объявило о ликвидации агентства OPEKEPE – учреждения, ответственного за распределение аграрных субсидий и находящегося в центре коррупционного расследования.

Глава EPPO Лаура Ковеши, комментируя дело в интервью изданию, заверила, что следствие будет продолжаться несмотря на "атаки и запугивание" в отношении ее команды.

По словам главы греческой оппозиции Никоса Андрулакиса, эта ситуация наносит сокрушительный удар по репутации страны в глазах европейских институтов.

"Очернение нашего государства продолжается, а его доверие на европейской арене стремительно падает", – заявил он.

В 2023 году сообщалось, что Европейская прокуратура начала расследование по контракту на модернизацию системы сигнализации на греческих поездах и дистанционного управления после масштабной катастрофы, в которой погибли 57 человек.