Китайская авиакомпания планирует увеличить частоту полетов из Пекина в Минск

Китайская компания Air China планирует в июне увеличить частоту полетов из Пекина, добавив еще один рейс через Сиань в Минск по вторникам. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Беларуси.

Сейчас китайский авиаперевозчик летает в белорусскую столицу три раза в неделю по маршрутам: Пекин-Минск-Пекин (понедельник и четверг) и Пекин-Сиань-Минск-Сиань-Пекин (суббота).

Всего за 10 лет Air China выполнила более 1,2 тыс. регулярных оборотных рейсов в Беларусь.

В 2024 году трансферный пассажиропоток на маршруте между Беларусью и КНР вырос более чем в 2 раза.