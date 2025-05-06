В марте цены производителей в еврозоне и ЕС снизились на 1,6%

В марте 2025 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 1,6% по отношению к предыдущему месяцу, когда их повышение составляло 0,2%, свидетельствуют данные Евростата.

По сравнению с мартом прошлого года цены выросли на 1,9%.

В странах ЕС цены производителей в позапрошлом месяце уменьшились также на 1,6% после повышения на 0,4% в феврале. В годовом выражении цены увеличились на 2,1%.

Наибольшее снижение цен производителей промышленной продукции за месяц было зафиксировано в Эстонии (-8,0%), Испании (-3,9%) и Италии (-3,3%). Самый заметный рост наблюдался в Греции (1,3%), Люксембурге (0,9%) и Словении (0,6%).

В годовом выражении наибольший рост был отмечен в Болгарии (22,0%), Ирландии (10,6%) и Дании (10,2%). Наибольшее снижение зафиксировано в Люксембурге (-4,5%), Португалии (-1,0%), Франции и Литве (-0,6%).