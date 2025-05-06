Польша начала строительство второго фрегата на фоне обновления флота

В польской Гдыне состоялось торжественное "сжигание жести", символизирующее начало строительства нового многоцелевого фрегата для польского флота ORP Burza. Об этом сообщает RMF FM.

Это второй корабль из серии трех запланированных фрегатов программы "Мечник", которые должны стать боевым костяком польского флота.

Глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что Балтийское море имеет ключевое значение, поэтому "мы строим потенциал сдерживания, а программа "Мечник" реализует стратегию сдерживания и обороны".

Министр добавил, что все чаще происходят инциденты, которые проверяют польскую бдительность и дееспособность.

"На прошлой неделе по моему указанию генеральный командующий выделил дополнительные самолеты для патрулирования неба над Балтийским морем, вертолеты. Мы усиливаем потенциал сдерживания и обороны. Мы будем делать это постепенно", – сказал Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что нам нужно лучшее, современное оборудование, такое как фрегаты, строящиеся в рамках программы "Мечник".

Косиняк-Камыш заверил, что философия ключевой роли Балтийского моря и его развития, коммуникационных путей, транспорта и критической инфраструктуры является для правительства абсолютным приоритетом.

Программа "Мечник" – это крупнейшая программа модернизации польского военно-морского флота. Ее целью является строительство трех современных многоцелевых фрегатов, которые станут основной боевой силой польского флота, заменив устаревшие корабли типа Oliver Hazard Perry.

В настоящее время продолжается строительство первого "Мечника", будущего ORP Wicher, который должен вступить в строй в 2028 году.

Второй фрегат, строительство которого символически началось в понедельник, получит название ORP Burza. Этот корабль, согласно плану, должен вступить в строй в 2030 году. Третий фрегат – ORP Huragan – должен вступить в строй на рубеже 2031 и 2032 годов.

"Мечник" – это современные многоцелевые фрегаты, конструкция которых основана на британском проекте Arrowhead 140, адаптированном к требованиям польских вооруженных сил.

Одной из основных задач фрегатов будет противовоздушная оборона; они будут, среди прочего, оснащены пусковыми установками британских противовоздушных ракет CAMM и CAMM-ER. На "Мечнике" также будут установлены пушки с дальностью стрельбы до 40 км и противокорабельные ракеты, способные поражать цели на расстоянии более 200 км.

Корабли длиной более 140 м должны, среди прочего, защищать судоходные пути и энергетическую инфраструктуру, а также выполнять задачи в рамках Постоянных групп кораблей НАТО. Договор на строительство фрегатов был подписан между Агентством вооружения и консорциумом PGZ Miecznik в 2021 году.

Первоначальная стоимость договора составляла около 8 млрд злотых, однако в результате заключенных дополнений в конце 2023 года она выросла до около 15 млрд злотых.

В настоящее время основу польского флота составляют два ракетных фрегата типа Oliver Hazard Perry – ORP Gen. T. Kościuszko и ORP Gen. K. Pułaski, которые вошли в состав флота США в 1980 году, а в начале XXI века были переданы польскому военно-морскому флоту.

Польша подала заявку на применение исключения из бюджетных правил ЕС, что позволит ей сохранить высокие расходы на оборону без риска нарушений.