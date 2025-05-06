Турция построит атомные подводные лодки

Строительство атомных подводных лодок было определено в качестве одной из национальных целей Турции.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами адмирал Эрджумент Татлиоглу.

«Мы строим подводные лодки независимо от иностранных государств, что является нашим национальным стремлением на протяжении 139 лет. После MİLDEN (проект строительства подводных лодок - ред.) мы сделаем важный шаг в сторону атомных подводных лодок", - сказал Эрджимент Татлиоглу, которого цитирует En Son Haber.

Адмирал подчеркнул, что строительство атомных подводных лодок является одной из национальных целей Турции.

По его прогнозу, Турция станет одной из самых заметных стран в этой области, присоединившись к США, РОССИИ, КИТАЮ, ФРАНЦИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИНДИИ.

в мае 2023 года в Турции был спущен на воду подводный катер нового типа Hızır Reis, который имеет возможность работать скрытно под водой в течение нескольких недель, не всплывая на поверхность. В августе 2024 года ВМС Турции получили подводную лодку нового поколения типа «Пири Рейс», еще пять таких субмарин появятся до 2029 года.