В Беларуси загрузка производственных мощностей вновь достигла 70%

В Беларуси коэффициент загрузки производственных мощностей в среднем по промышленности достиг 70%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики

Согласно результатам конъюнктурного опроса, проведенного НИЭИ Минэкономики в апреле 2025 года, средний период обеспеченности предприятий заказами составил 3,3 месяца.

О росте объемов выпуска сообщила половина руководителей, 78% опрошенных констатировали увеличение либо сохранение спроса на свою продукцию.

Большинство респондентов (90%) отмечают сохранение либо рост численности работников.

Если верить результатам опроса, предприятия продолжают активно инвестировать в свое развитие. Как и ранее, среди направлений использования инвестиций лидируют обновление (79%) и расширение (31%) производственных мощностей. Для 21% промышленных предприятий значимым был вопрос инвестирования в ресурсосбережение. В снижение трудовых издержек вкладывали 19% компаний.

«Прогнозная оценка изменения общего экономического положения остается позитивной. Большинство руководителей (90%) прогнозируют увеличение либо сохранение объемов производства и спроса на выпускаемую продукцию, 43% респондентов – рост прибыли», - сообщила пресс-служба Минэкономики.