Кыргызстан на полгода ввел запрет на импорт куриных яиц

Кыргызстан с 1 мая 2025 года сроком на полгода ввел запрет на импорт куриных яиц. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности страны.

Решение принято «в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары».

В ведомстве также отметили, что с 10 февраля на территории республики не зарегистрировано яиц, импортируемых из соседних стран.

«Напротив, по данным за январь-март 2025 года из Кыргызстана в соседний Казахстан было экспортировано 8 миллионов 812 тысяч 800 штук яиц. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го объем импорта снизился на 10 миллионов 760 тысяч 760 единиц, а объем экспорта увеличился на 8 миллионов 756 тысяч 200 штук», - говорится в сообщении.

В настоящее время проблема во многом обусловлена конкуренцией между крупными и мелкими птицефабриками на внутреннем рынке и ростом внутреннего производства яиц. Минсельхоз рекомендует фермерам работать с мясом курицы.

«В год в страну поступает более 91 тысячи тонн курицы, что делает мясо более прибыльным направлением, чем яйца. Кроме того, в настоящее время в сельской местности в каждой семье содержится по 30-40 кур, что также приводит к повышению внутренней производительности и снижению спроса», - добавили в ведомстве.

Минсельхоз признает, что не может запретить свободное перемещение товаров из одного региона в другой внутри страны.