Logitech перенесет часть производства из Китая с целью обойти пошлины Трампа

Logitech International смягчит влияние таможенной политики президента США Дональда Трампа, переместив часть производства своих компьютерных мышей и других периферийных устройств из Китая. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор компании Ханнеке Фабер заявила, что будет активно бороться с торговыми барьерами. Эта проблема вызывает особое беспокойство у Logitech, которая производит всю свою продукцию за пределами США, хотя эта страна является ее крупнейшим рынком, на который приходится 35% объема продаж.

Швейцарско-американская компания в настоящее время производит в Китае около 40% своей продукции, продаваемой в США, что создало сложную ситуацию после того, как Вашингтон ввел импортные пошлины в размере 145% на товары из Пекина.

Теперь Logitech хочет уменьшить долю поставляемой в США китайской продукции до 10%, переключив большую часть производства на Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Малайзию и Мексику, где она имеет договоренности с контрактными производителями.

"Мы собираемся играть на опережение, соблюдая строгую дисциплину расходов и действуя ловко", - сказала Фабер аналитикам после того, как производитель веб-камер и клавиатур сообщил о прибыли в четвертом квартале, которая оказалась немного ниже прогнозов.