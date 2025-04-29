Последнее обновление: 29.04.2025 14:55

Samsung локализует в Казахстане производство стиральных машин с AI-функциями

Ведущий производитель бытовой техники компания Silk Road Electronics и южнокорейская корпорация Samsung Electronics объявили о стратегическом партнерстве.

В частности, компании намерен локализовать производство стиральных машин с AI-функциями на мощностях Silk Road Electronics в Казахстане.

На базе Silk Road Electronics будет налажен выпуск интеллектуальных стиральных машин, полностью соответствующих строгим стандартам Samsung, где каждый этап производства тщательно контролируется.

Запуск производства запланирован на второе полугодие 2025 года. Первоначально вся продукция будет ориентирована на внутренний рынок Казахстана. Экспортные поставки в ближайшее время не планируются, однако может быть рассмотрена возможность выхода на зарубежные рынки в перспективе, что позволит Samsung и Silk Road Electronics усилить свои позиции на международной арене.

Новое соглашение стало продолжением успешного партнерства между компаниями. В декабре 2024 года было подписано первое соглашение о совместном производстве телевизоров Samsung на мощностях Silk Road Electronics. Таким образом, Samsung последовательно расширяет свое производственное присутствие в Казахстане, превращая страну в один из ключевых региональных хабов по выпуску бытовой техники, пишет kapital.kz.



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