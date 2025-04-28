Китай построит 10 новых ядерных реакторов

Государственный совет Китая одобрил строительство еще 10 новых ядерных реакторов, подтвердив, что атомная энергетика останется основным элементом стратегии перехода страны в экологически чистые источники энергии. Об этом сообщает Bloomberg.

Это уже четвертый год подряд, когда Китай утверждает строительство не менее 10 реакторов в год. Сейчас в стране продолжается строительство 30 реакторов - почти половины всех строящихся в мире. Ожидается, что к концу десятилетия Китай опередит США и станет крупнейшим производителем ядерной энергии в мире.

Местное издание The Paper отмечает, что общая стоимость строительства 10 новых реакторов составит около 200 млрд. юаней (примерно $27 млрд. США). Четыре реактора будут установлены компанией China General Nuclear Power Corp на объектах в Фанченгане и Тайшане. Остальные компании - China National Nuclear Corp, State Power Investment Corp и China Huaneng Group Co - получили разрешение на строительство по два реактора каждая.

Согласно отчету Китайского совета по электроэнергетике, к концу 2025 года ядерная энергетическая мощность страны достигнет 65 гигаватт против менее 60 гигаватт в прошлом году. К 2040 году Китай планирует увеличить ядерный парк до 200 гигаватт, что составит около 10% общего производства электроэнергии.

Важным фактором успешной реализации плана станет контроль затрат. Стоимость каждого нового реактора составит $2,7 млрд. США - на уровне с последними проектами в США и Европе, где строительство часто задерживается и сопровождается перерасходами. Например, стоимость двух реакторов на британском объекте Hinkley Point C оценивается в $63,7 млрд США.