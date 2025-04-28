Тарифная политика Трампа ударила по грузоперевозкам и портам США

Торговый конфликт администрации президента США Дональда Трампа с Китаем, вызванный повышением пошлин, начинает сказываться на американской экономике. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, "торговая война Дональда Трампа с Пекином начинает влиять на экономику США в целом, поскольку операторы контейнерных портов и менеджеры по авиаперевозкам сообщают о резком сокращении поставок товаров из Китая". Число заказов снижается, поскольку импортеры воздерживаются от поставок товаров в Америку в надежде на заключение сделки Пекина и Вашингтона.

Согласно информации логистических групп, заказы на контейнеры в США резко сократились после введения пошлин в размере 145% на китайский импорт. В порту Лос-Анджелеса, основном пункте ввоза товаров из Китая, ожидают, что запланированные поставки на следующей неделе, с 4 мая, будут на треть ниже, чем годом ранее. Операторы авиаперевозок также сообщили о резком снижении числа заказов. По данным службы отслеживания контейнеров Vizion, к середине апреля заказов на доставку стандартных шестиметровых грузовых контейнеров из Китая в США будет на 45% меньше, чем годом ранее.

Как отметил Джон Дентон, генеральный секретарь Международной торговой палаты (ICC), объединяющей 45 млн компаний в 170 странах, из-за потрясений в торговых потоках между Китаем и США трейдеры "откладывают решения на потом", ожидая достижения Вашингтоном и Пекином соглашения о снижении тарифов. Стоимость доступа на рынок США может оказаться самой высокой с 1930-х гг., сказал Дентон.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля американский лидер сообщил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда государств и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, а в этот период будет действовать универсальный тариф в размере 10%.

Суммарные пошлины США на товары из КНР в настоящее время достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля тарифы на американские товары до 125%.